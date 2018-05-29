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﻿大韓航空會長夫人 涉粗暴對待工人

2018-05-29 列印
　　南韓大韓航空會長趙亮鎬的家人接連被揭跋扈行徑惹官非，繼長女和次女先後鬧出「果仁門」和「潑水門」風波後，他的妻子李名熙涉粗暴對待裝修工人，昨早她現身首爾警局接受問話，當時大批記者到場採訪，她低頭致歉說：「我很抱歉造成困擾，會全力配合調查。」

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