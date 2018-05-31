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﻿澳洲打擊「洗黑錢」 限制大額現金交易

2018-05-31 列印
　　澳洲政府將從明年七月一日起，禁止海外投資者進行一萬澳元以上的現金交易，目的是阻止海外投資者以「成篋現金」到澳洲買樓，特別是內地買家，打擊「洗黑錢」。

　　當地《星期六電訊報》報道，執法機構曾警告聯邦政府稱，海外買家可能利用在澳洲置業，用現金交易進行涉及嚴重犯罪行為的洗黑錢活動，這也是將出台禁止大額現金交易新規的原因之一。

　　收入和金融服務部長奧德懷爾表示：「使用大量現金支付不僅可能會衍生出稅務欺詐的問題，還會讓有組織的犯罪集團有機會在合法生意中洗黑錢。」據了解，反貪組織「Transparency International」去年曾經指出，澳洲成為全球四大貪腐投資和洗黑錢的溫牀之一。

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