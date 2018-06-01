﻿﻿專家警告全球暖化 ﻿﻿南極冰架崩裂影響深遠﻿

五月天，香港酷熱天氣破了最長日數紀錄，人人長開冷氣避暑，耗電量大增，只求一刻清涼，地球承擔惡果。遠在天邊的南極，一個超巨型冰架去年已出現崩裂，一旦與南極分裂，將令全球暖化問題惡化。香港專家認為，全球暖化負面影響深遠，極地改變是先兆。



美國氣候學家曾經警告，整個地球平均溫度的改變，即使只是幾度，非同小可。「這些變化通常被世界另一邊的變化所抵銷。」全球暖化被指可能跟去年南極洲超大冰架崩裂有關。這個冰架與南極大陸相連，浮於海上，厚約二百至九百米，面積巨大，冰架一旦崩解或融化，將令海面上升。



去年七月，觀察南極洲西部冰棚裂縫多年的科學家表示，「拉森C」（Larsen C）冰架已經斷裂，形成一座面積五千八百平方公里的冰山，重量超過一萬億公噸。專家推測，拉森C冰架崩解後，此前它所阻攔的冰川就會流向海洋，屆時將導致海平面上升大約十厘米。



海平面上升 多物種受威脅



綠色和平資深項目主任楊凱珊接受本報訪問時指出，全球暖化的負面影響深遠，對極地的改變尤為明顯。因氣溫上升，導致冰塊或冰層逐漸溶解，情況逐年變得更為嚴重。她指，如將相同的夏天時段按年比較，會發現近年夏天極地冰的覆蓋度明顯少了很多。雖然現時科學家尚未對冰架斷裂的原因有統一結論，但近十多年來，其體積不斷縮少，與全球暖化脫不了關係。



楊凱珊指，極地大量體積的冰塊一旦溶化成水，將造成全球海平面上升，除了對沿海國家構成威脅外，同時也會影響極地動物的生態環境，一旦動物失去冰上的棲息地，可能令部份物種因而滅絕。



