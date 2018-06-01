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﻿俄官員首訪北韓 邀金正恩訪莫斯科

2018-06-01 列印
　　俄羅斯外交部長拉夫羅夫昨早抵達平壤，先與北韓外長李勇浩舉行會談，然後獲北韓領導人金正恩接見，拉夫羅夫邀請金正恩訪俄羅斯。據悉這是北韓國家領導人首次跟俄國官員會晤，朝俄外長就雙邊事務、朝鮮半島及其他地區的局勢交換意見。

  法新社報道，根據俄國外交部，拉夫羅夫當面邀請金正恩訪俄說：「請你來俄羅斯，我們會很高興見到你。」

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