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﻿《肥媽日記》被腰斬　特朗普炮轟ABC

2018-06-01 列印
　　美國女藝人蘿珊妮巴爾因為發表種族歧視言論而被美國廣播公司（ABC）腰斬黃金時間劇集《肥媽日記》的事件愈鬧愈大。

  美國總統特朗普大動肝火，指責作出腰斬劇集決定的電視台高層人員有偏見，又批評該台經常發表針對他和貶低政府的言論，欠他一個道歉。

  今次是自從ABC宣佈停播該劇集後，特朗普首次公開作出回應。

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