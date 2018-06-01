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﻿美發「緊急」訊息 市民盲搶樽裝水

2018-06-01 列印
　　美國俄勒岡州首府塞勒姆市的市民周二晚收到手機短訊，顯示「民事緊急情況」及「準備行動」等字句，但沒提供詳盡資料。

  訊息發出後數小時，市中心一家超市的樽裝水被搶購一空。

  當地緊急事態管理部門其後指一個水塘內的水藻大量繁殖，導致水中的天然毒素水平上升，訊息原意是提醒小孩及免疫系統有毛病的市民，不要飲用水喉水，但承認出現技術故障，令公眾不安致歉。

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