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﻿金英哲抵紐約 與蓬佩奧會談

2018-06-01 列印
　　負責協調美、朝峰會的北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長金英哲，以北韓領導人金正恩的特使身份抵達紐約。美國國務卿蓬佩奧也專誠從華盛頓來紐約與他會面，兩人共晉晚餐，隨即展開會談，並會於周四再進行一整天會談，商討特朗普和金正恩預定於六月十二日在新加坡舉行的高峰會。

  消息人士透露，雙方在核武器問題上仍然存在着重大分歧。

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