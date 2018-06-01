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﻿真人騷女星求情 特朗普深受感動 毒品案老婦 有望獲特赦

2018-06-01 列印
　　美國電視真人騷女星Kim Kardashian West周三進入白宮，與總統特朗普會面，游說特朗普特赦一名牽涉入非暴力毒品案而被判終身監禁的六十三歲老婦。Kim Kardashian West代為求情的老婦名叫愛麗絲（Alice Marie Johnson，見圖），第一次犯法便被捕及被法庭判處終身監禁，至今已服刑逾二十年。過去數月，特朗普的女婿兼白宮高級顧問庫什納也多次與Kim Kardashian West商討特赦的事。

　　特朗普在Twitter上證實與Kim Kardashian West討論監獄改革和判刑制度。Kim Kardashian West早前接受訪問時稱，在時事節目中看到愛麗絲的故事，深受感動，覺得應該讓她重獲自由的機會。
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