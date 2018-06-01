﻿小記者問校園槍擊 白宮發言人忍淚回答

白宮新聞秘書桑德斯周三主持新聞發佈會時，被一名男童提出有關校園槍械暴力及學校安全的問題時，突然變得激動，強忍著淚水，顫抖地回答問題。該名男童名叫舒克龍，是校園小記者，代表《時代周刊兒童版》出席發佈會，提問時十分淡定。他說：「我們最近有一次封鎖校園演習。我和其他同學擔心我們或朋友會在校內被槍擊。你可否具體告訴我，政府做了甚麼？」桑德斯語帶激動、忍着淚答：「我覺得，作為孩子，也作為父母，沒有甚麼比見到孩子們上學時感到不安全更加可怕。我對你有這種感受很抱歉。」