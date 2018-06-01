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﻿越女花十萬整容 老公婚後即出軌

2018-06-01 列印
　　越南一名郭姓女子經常在相親時被對方嫌棄外貌，她花費三億越南盾（約十萬港元）整容及做牙齒矯正手術後，相親拍拖不到半年就嫁給富二代，但丈夫婚後出軌，更邀約不少女性外出喝酒，婚姻維持了五個月，即使二人育有一名女兒，她決定結束短暫婚姻，也感歎「男人承諾很廉價」！其後成了單親媽媽的她遇上現任丈夫，開始新一段婚姻。
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