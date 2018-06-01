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﻿「小鬼」搭子膊合照 媽媽嚇到唔敢瞓

2018-06-01 列印
　　英國一名媽媽與子女周一到英國北部郊野公園野餐，期間為三名子女在大樹前拍照。

  媽媽回家欣賞照片時，竟發現九歲細仔身後多了一個臉色蒼白的「小孩」，一隻手更搭在兒子膊頭上，媽媽懷疑「撞鬼」嚇到整晚不能入睡。該名媽媽說：「看起來他像一個孩子，但分不清是男是女。」
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