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﻿泰國教師沒收女生內衣捱轟

2018-06-01 列印
　　泰國一名男教師竟然質疑三名中二女生在校服中未有按校規加穿背心，要求三人交出內衣，令三名女生甚為尷尬「真空」一整天上課。事件在泰國社交媒體曝光，引發民眾不滿，及後當地教育部門介入，最終該名教師要向學生及家長道歉。
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