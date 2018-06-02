  • 2018年6月2日 星期六
  • 27º
  • 81%
熱門： 道具銀紙酷熱天氣庭內拍照隆亨邨大生圍

日報新聞 > 國際

﻿脫北幹部：針對黨內基層宣傳 ﻿金正恩﻿﻿片段流出 ﻿

2018-06-02 列印
　　北韓領袖金正恩形象向來強悍，近日流傳一段影片，片中金正恩視察沿海地區時竟流淚。《朝日新聞》引述一名脫北的前勞動黨幹部，指其從國內得知，平壤政府為了教育黨基層幹部，以金正恩為主角拍了一段影片，旁白稱他為了使國家強盛而努力，卻因改革遭遇阻力，焦急地流淚。

　　據該脫北者推測，流傳的段影片只是宣傳手段，旨在「特金會」召開前，向北韓民眾說明，北韓可能將接受美國的要求廢核，亦展露他與特朗普會談時，可能向對方讓步的跡象。

　　脫北者解釋，由於北韓過往一直向國民宣傳核武和洲際彈道飛彈是「守護民族的劍」，廢核無疑是外交政策翻天覆地的大轉變。該影片顯然有意針對黨內基層成員，要求他們即使政策改變，也不要動搖，繼續擁護金正恩。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd