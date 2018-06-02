  • 2018年6月2日 星期六
  • 27º
  • 81%
熱門： 道具銀紙酷熱天氣庭內拍照隆亨邨大生圍

日報新聞 > 國際

﻿乘客體臭中人欲嘔 廉航急降葡萄牙

2018-06-02 列印
　　荷蘭廉航泛航航空一班由阿姆斯特丹飛往西班牙的客機，緊急降落葡萄牙，原因竟是機上一名男乘客體味太濃烈，導致其他乘客紛紛暈眩和嘔吐。

　　一名比利時乘客形容：「該男子體味像幾周都沒有洗澡，令人無法忍受。」

　　該體臭乘客更被隔離在機艙廁所內。該班客機降落後，醫護人員登機帶他離開進行檢查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd