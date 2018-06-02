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﻿美徵鋼鋁關稅 加拿大即反擊

2018-06-02 列印
　　美國六月一日起向歐盟、加拿大及墨西哥分別徵收百分之二十五的鋼鐵及百分之十的鋁材關稅，加拿大隨即宣佈向美國商品徵收報復性關稅，並向世貿組織及根據北美自由貿易協議條款，挑戰美國的做法。歐盟亦表明採取報復行動，法國總統馬克龍也和美國總統特特朗通電話，指美國對歐盟徵收鋼鋁關稅「不合法」，歐盟將採取「堅定與適當」的回應。

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