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﻿低薪受歧視性騷擾 前啦啦隊員告美式足球隊

2018-06-04 列印
　　美國美式足球隊休斯敦德州人（Houston Texans）又再惹上官非，五名前啦啦隊成員指控球隊的薪酬過低，不但未有向她們支付當初承諾的報酬；且福利保障不足、歧視，以及遭受性騷擾，更威脅要解僱反抗的人，致眾人被迫在恐懼中生活。

　　休斯敦德州人五名前啦啦隊成員，在律師陪同下入稟當地法院並召開記者會，聲淚俱下指控球隊薪酬過低，不但沒有按承諾支付當初約七元三角美元（約五十七港元）時薪，演出時沒有提供交通福利，工作環境亦不友善，其人身安全也得不到保障，教練更曾當眾嘲笑隊員身材肥胖。

　　她們的代表律師奧爾雷德批評，球隊每年向男球員支付數以百萬計美元薪金，卻刻薄對待任職啦啦隊員的女性，是性別不平等的表現。

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