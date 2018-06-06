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﻿專家恐忽略人權問題 特朗普冀達核協議

2018-06-06 列印
        美國白宮周一宣佈，總統特朗普和北韓領導人金正恩下周二（十二日）在新加坡舉行的歷史性高峰會談，籌備工作進展良好。兩位領袖暫定於當地時間當天早上九時會面。種種跡象顯示，特朗普盼望利用這個機會，在核武問題上與金正恩達成協議，有專家擔心他會忽略人權和地區性安全問題。

        白宮發言人桑德斯周一在新聞發佈會上說：「我們正積極籌備總統和北韓領導人六月十二日的高峰會。我們覺得，事情繼續向前邁進，有良好的進展。」桑德斯說，由軍方、保安、技術和醫療人員組成的先遣部隊已經抵達了新加坡，作最後準備，直至峰會開始。」她表示，在峰會之前，特朗普每天都聽取國家安全官員的匯報，了解北韓和朝鮮半島的最新情況。

  此外，新加坡造幣廠昨日順勢推出印有象徵特朗普與金正恩的握手圖案紀念幣。
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