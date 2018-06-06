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﻿克林頓稱沒欠萊溫斯基道歉

2018-06-06 列印
　　美國前總統克林頓近日宣傳新書，少不免被美國媒體重提當年他與白宮前實習生萊溫斯基的性醜聞，以及目前熱話「#Me Too」女權運動是否改變了他自己的觀點。克林頓回應指他並不認為自己欠萊溫斯基一個私人道歉，因為他在電視上公開道歉已非常足夠。對於「#Me Too」運動，克林頓說自己十分支持，並認為那實在來得太遲，而他在任期內也傾盡全力推動女權運動。
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