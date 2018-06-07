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﻿「Kate Spade」創辦人上吊亡

2018-06-07 列印
　　國際著名時尚品牌「Kate Spade」創辦人兼設計師凱特絲蓓周二在紐約寓所吊頸自殺亡，終年五十五歲。警員找到相信是遺書的字條，認為無可疑。時裝界中人感到震驚和惋惜，讚揚她的貢獻。

  據凱特絲蓓的一名姊姊透露，凱特絲蓓近年患了情緒病，但拒絕求醫，擔心損害她的品牌。

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