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﻿英第一代「狗仔隊」逝世

2018-06-08 列印
　　堪稱第一代「狗仔隊」的攝影記者雷.貝利薩里奧（Ray Bellisario）日前逝世，享年八十一歲。於五十、六十、七十年代，雷拿著相機追逐英國皇室和名人多年，他經常追蹤拍攝包括英女皇在內的家庭活動。在他的鏡頭下，呈現瑪嘉烈公主和安妮公主的泳裝照、皇儲查理斯王子年輕時的滑水英姿、英女皇伊利沙伯二世和菲臘親王出席家族旅行時的照片。

  雷拍攝皇室的非官方照片長達二十年，少不免觸怒一眾皇室人員，也讓他們很煩惱，他曾被瑪嘉烈公主冠以「血色貝利薩里奧」的稱號。難怪當年連菲臘親王也曾向英女皇表達不滿：「這位麻煩的攝影師是否可以被送到倫敦塔？」

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