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﻿法國幸運兒 19個月中兩次頭獎

2018-06-08 列印
　　法國西南部一名男子福星高照，在不足兩年內第二次中了「我的百萬」（My Million）彩票頭獎。數學家說，出現這種情況的或然率是十六萬億分之一。當局沒有披露這名幸運兒的姓名，但證實他於二○一六年十一月贏過一次頭獎，獲得一百萬歐羅（約九百二十萬港元）巨獎，至今繼續分期每周領取一次獎金。到上月，他第二度中頭獎，獲得第二個一百萬。中獎彩票是在法國西南部上薩瓦區售出。當地傳媒報道，該名男子沒有太大反應，看來他對自己中獎已習以為常。

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