﻿接納真人騷女星要求 特朗普特赦販毒老婦

美國總統特朗普接納了電視真人騷女星Kim Kardashian West的要求，特赦一名犯了非暴力毒品罪而被判終身監禁、已在獄中服刑超過二十年的老婦。此案的女主角是六十三歲、已為人祖母的愛麗絲‧瑪莉‧約翰遜（Alice Marie Johnson），於一九九六年聯同另外十五人被控販毒，被法庭定罪及重判。白宮周三公佈特赦的決定說，愛麗絲在獄中是「模範囚犯」，努力改過自新。愛麗絲獲釋重獲自由，有視頻拍得她落車後與家人相擁。



上周，Kim Kardashian West進入白宮與特朗普會面，向他提出這宗個案及討論改革監獄和判刑制度的問題。傳媒當時廣泛報道，特朗普也在網上分享一幅兩人的合照。



Kim Kardashian West早前接受訪問時稱，在時事節目中看到愛麗絲‧瑪莉‧約翰遜的故事，深受感動，覺得應該讓她重獲自由，給她重新做人的機會。



