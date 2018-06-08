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﻿倫敦文華東方酒店失火

2018-06-08 列印
　　位於英國倫敦市中心的文華東方酒店昨天失火，冒出大量濃煙。倫敦消防局出動二十輛消防車和大約一百二十名消防隊員前往灌救。該座十二層樓高的酒店失火，酒店須疏散房客和人員，人群聚集酒店外。國際級歌手Robbie Williams事發時也在酒店，有視頻拍到他由緊急出口「走火警」離開。

　　消防隊在當地時間下午近四時展開灌救，入夜後持續救火。消防局發言人指，整個倫敦巿中心都可看到大火引發的濃煙。火勢受控後，火災調查員會接手了解起火原因。文華東方酒店上周剛完成一百一十五年以來最全面修整。







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