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﻿歐盟擬七月開始　 對美加徵報復性關稅

2018-06-08 列印
　　美國對歐盟加徵鋼鋁關稅後，歐盟決定對美國產品加徵報復性關稅，計劃七月開始，分兩個階段實施。歐盟委員會表示，報復性關稅以五月十八日歐盟向世貿組織通報的一份清單為準，涉及美國輸往歐盟的服裝、化妝品、船隻、電單車乃至橙汁、花生醬、波本威士忌等，產品總值六十四億歐羅，與美國鋼鋁關稅波及的歐盟產品總值相同。

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