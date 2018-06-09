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﻿抵新加坡宣傳 「金正恩」遭扣兩小時

2018-06-09 列印
　　外貌酷似北韓領導人金正恩、經常以金正恩造型亮相的澳洲華裔藝人Howard X，周五早上抵達新加坡時一度被扣留及接受問話。「A貨金正恩」Howard X應一個商場及海鮮酒樓的邀請，在「特金會」舉行之前數天抵達新加坡，進行宣傳活動。他對記者說，早上乘飛機抵達樟宜國際機場時，被警員截住，搜索行李及接受問話大約兩小時才獲放行。他說，警員囑咐他在新加坡期間，不要前往聖陶沙島及香格里拉大酒店。周二的「特金會」將在聖陶沙島嘉佩樂酒店舉行。外界預料特朗普在新加坡停留期間，會入住香格里拉大酒店。警方又查問Howard X是否曾經參與世界各地的抗議示威，包括香港的雨傘運動。他回答，雨傘運動期間，他以音樂人身份在示威地點打鼓。

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