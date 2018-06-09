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﻿﻿峰會倘成功﻿﻿ 或邀金正恩訪美﻿

2018-06-09 列印
　　美國總統特朗普周四表示，下周二與北韓領導人金正恩在新加坡舉行的歷史性高峰會談，已作好充份準備。若會談成功，他會持開放態度，或考慮邀請金正恩前往美國和白宮訪問。美國國務卿蓬佩奧周四對記者說，金正恩親口對他說，北韓準備放棄核武。

  據南韓媒體報道，曾率領北韓代表團在新加坡與美方就「特金會」籌備工作進行磋商的北韓國務委員會部長金昌善，周四再次抵達新加坡，指他現身當地瑞吉酒店，料金正恩下周有可能下榻瑞吉酒店。

　　金正恩如何前赴新加坡也惹起關注，南韓媒體指他或許乘搭由中國或新加坡的專機，其妹金與正據稱會隨行。

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