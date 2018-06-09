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﻿谷歌公開承諾 不開發AI武器

2018-06-09 列印
　　谷歌（Google）昨日公佈一套人工智慧（AI）科技運用原則，強調公司不會將AI用於武器，或者「造成或直接促使人員受傷」的應用上。據外媒報道，谷歌執行長在部落格公佈公司的人工智慧政策，指出谷歌不會把AI應用在武器上，但「我們將繼續和政府及國防部在其他諸多領域合作」，比如網絡安全、訓練和搜救行動。

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