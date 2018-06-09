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﻿被繼父長期虐待 日五歲女童慘死

2018-06-09 列印
　　日本東京發生恐怖虐兒案！一名五歲女童疑遭親生母親及繼父長期施虐，不但每日捱餓、洗冷水澡，又以管教為命，強迫她每天清晨四時起牀練字，更飽受拳打腳踢，最終引發敗血症死亡，死時體重僅十二點二公斤，相當同齡人的一半。警方到場蒐證時，發現女童死前寫下乞求父母原諒的紙條，上面寫着 「我不會再犯了，求求你，原諒我」、「我知道一直玩是笨蛋才會做的事，所以我絕對絕對不會再玩了，我向你們保證」，令人痛心。警方介入調查隨即以傷害致死罪起訴女童的繼父，並拘捕女童母親。

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