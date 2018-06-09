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﻿獅城奇女子 地鐵赤身露體

2018-06-09 列印
　　新加坡一名女子周三晚約十時半，突然在地鐵東西線的先驅地鐵站月台脫下全身衣物，裸露身體。警方接報到場調查，將涉案的三十五歲女子拘捕。警方是根據精神健康法令將她逮捕。據網上流傳的照片顯示，該名女子皮膚白皙，貌似外國人，惟國籍不詳。她當時一絲不掛站在地鐵月台，多件衣物散落月台。

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