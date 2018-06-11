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﻿首代邦女郎 尤妮斯蓋森逝世

2018-06-11 列印
　　占士邦電影系列，第一代邦女郎英國演員尤妮斯蓋森逝世，終年九十歲。占士邦電影官方社交網站Twitter公佈尤妮斯蓋森於上周五逝世，並向她的家人致以慰問。多位鐵金剛電影的製作人亦發聲明，對她的離世感到遺憾。尤妮斯蓋森的官方社交網站亦有發文指會懷念她。

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