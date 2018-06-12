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﻿300狂歡者互毆襲警 ﻿布里斯班﻿﻿大騷亂 ﻿

2018-06-12 列印
　　澳洲布里斯班街頭周日晚發生大規模毆鬥與襲警事件，三百多名狂歡者被趕出音樂會現場後，竟拿街邊的警車洩憤，引發大規模騷亂。

　　據報，事發於布里斯班北區紐斯特德，有目擊者表示，數百名失去理智的狂歡者在街頭互毆。當警員介入後，部份狂歡者開始襲擊警察。報道指出，這些人本在當地一家名為Triffid的酒吧參加嘻哈音樂會，但由於一名狂歡者在酒吧內瘋狂踢門窗，導致現場現場秩序失控，組織者被迫提前三小時結束音樂會。

　　不過，懷疑此舉激怒了仍在酒吧外排隊等候入場的人。據目擊者表示，狂歡者在街頭互毆，警方接報後趕到現場，在一片混亂中控制局勢。報道稱，沒有人在此次騷亂中受重傷。警方先後拘捕了數十人，但並未提出任何指控。

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