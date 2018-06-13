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﻿美漢與警對峙一日 殺人質再自轟亡

2018-06-13 列印
　　美國佛羅里達州奧蘭多市發生槍擊和人質劫持事件，一名男子槍擊警察後，挾持四名兒童作人質，與警方對峙逾一日，最終射殺人質再自殺。據報道，三十五歲的疑犯蓋瑞林賽被發現自殺身亡，四名被挾持的兒童分別為一歲、六歲、十歲和十一歲，兩名為疑犯林賽的親生子女，另兩名則是其女友的孩子。

　　報道指，警方周日晚接獲林賽女友來電通報發生家庭糾紛，派員前往處理時，一名警員遭槍擊，臉部中槍傷勢嚴重，另一名員警開槍反擊。林賽前科纍纍，刑事犯罪紀錄包括縱火、毆打及竊盜等，生前正在假釋當中。

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