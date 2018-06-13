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﻿非洲逾千年「樹瑞」突然死亡

2018-06-13 列印
　　研究人員發現，非洲部份最古老及最大的猴麵包樹（猢猻樹）在過去十多年突然死亡，估計與氣候變化與地下水減少有關。這些猴麵包樹的樹齡相信有至少一千一百至二千五百年，部份樹幹粗壯如一部巴士的長度。

　　研究團隊指，過去十二年，十三棵最古老的猴麵包樹中，有九棵已經死亡，當中有四棵更是非洲最大的。這些死亡的猴麵包樹全部分佈在非洲南部，包括津巴布韋、納米比亞、南非、博茨瓦納和贊比亞。猴麵包樹的樹齡可以到三千歲，而從葉到樹皮都對非洲人都有重要經濟價值。

　　由於樹幹粗壯，有儲存水的作用，儲存量可達十二萬公升，其果實營養亦相當豐富，可供人類與動物食用。另外，猴麵包樹葉除了作為當地蔬菜，也可當傳統藥物；至於樹皮則可作為繩、衣物、籃等的原材料。

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