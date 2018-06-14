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﻿富士山八漢輪姦獨行女 路上搭訕稱「載你回家」

2018-06-14 列印
　　日本富山縣富山市發生輪姦案，據日媒報道，周日晚上六時至八時期間，一名約二十歲少女走在路上，突然被八名男子搭訕稱「載你回家」，八人合力將女子帶回公寓後就原形畢露，壓著女子的肩膀並綁起她的手腳，強行將女子衣物脫下，輪流性侵該名女子。

　　受害人其後趁機逃離現場，警方接報後追查，並到場拘捕八名嫌疑犯，分別為三十一歲村中圭介、三十歲堀下峻、三十歲鄉倉郁也、三十歲後田知之、三十歲松本浩之、三十歲上谷知也、二十七歲土林礼征、二十五歲端保貴大等八名同事及朋友。當中有人承認犯罪，亦有人指該女子是自願，當地警方將進一步調查事件。日本有部份網友根據警方公佈的疑犯資料，在社交平台追查他們的資料，更將相關照片分享及討論。

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