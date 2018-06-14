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﻿向中朝送大禮 美韓聯合軍演叫停

2018-06-14 列印
　　美國總統特朗普周二在新加坡召開的記者會上表示，美國將取消美韓聯合軍演，以利雙方就全面協議進行談判，並在不久後宣告韓戰結束。他表示取消聯合軍演可以節省大筆軍費開支，但指目前不會減少駐南韓的美軍。有分析指出，特朗普將美韓軍演定性為「挑釁」，決定取消美韓聯合軍演，意味美國認同中國的「雙暫停」提議，這是向中朝送上的一份外交大禮。

　　但特朗普的這番言論，卻令華盛頓五角大樓（美國國防部）內的官員、美軍領導層和執政共和黨一些國會議員大感驚訝，措手不及。而南韓國軍官員表示，指至今未獲任何終止軍演的指令，包括原定今年八月舉行的「乙支自由衞士」。

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