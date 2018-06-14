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﻿特朗普推文︰ 世界遠離核戰危機

2018-06-14 列印
　　特朗普和金正恩簽署的聯合聲明，其中包括落實「朝鮮半島完全無核化」。

  其後，特朗普連發多篇Twitter推文，指北韓放棄核武，與世界接軌，金正恩為國家帶來新時代，是令人民銘記的領袖，感謝金正恩為北韓光明未來邁出一步，締造歷史，美朝首腦峰會證明改變有可能發生，全球不再受核威脅，將來不會再發射導彈，亦不再有核彈試射及研究。特朗普發文表示金正恩為了他的人民，朝着光明的全新未來勇敢踏出第一步。特朗普又表示今次峰會令世界遠離核子災難走了一大步。



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