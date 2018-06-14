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﻿網民錯重點：金正恩枝筆斷墨？

2018-06-14 列印
　　特朗普和金正恩在高峰會上簽署聯合聲明，有網民將重點落於二人的簽名。對於左邊特朗普簽名與右邊金正恩簽名，各方網友聯想萬千，有人認為特朗普的簽名似心電圖，而金正恩就似符咒。更有網民笑稱金正恩的簽名看似簽到斷墨，形容「要冒簽很容易」，另一邊廂就有指「根本分不到哪一邊是韓文」。

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