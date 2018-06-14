花瓶狀況良好，色彩包括綠、藍、黃及紫色，繪有鹿和鶴等動物，四周是山林背景，花瓶底有乾隆印鑑。蘇富比亞洲藝術專家瓦勒米爾指，這個花瓶是世界上目前已知唯一擁有如此圖案的花瓶。今次競投歷時約二十分鐘，較一般競投時間為長，多名買家紛紛出價，最後由一名亞裔買家奪得，但其身份及國籍未有公佈。
18世紀乾隆花瓶 1.4億天價成交
花瓶狀況良好，色彩包括綠、藍、黃及紫色，繪有鹿和鶴等動物，四周是山林背景，花瓶底有乾隆印鑑。蘇富比亞洲藝術專家瓦勒米爾指，這個花瓶是世界上目前已知唯一擁有如此圖案的花瓶。今次競投歷時約二十分鐘，較一般競投時間為長，多名買家紛紛出價，最後由一名亞裔買家奪得，但其身份及國籍未有公佈。
貼中洲際盃三賽果 世盃今晚開鑼預言喵神登場
全球球迷等了四年的世界盃，今晚香港時間在莫斯科開打，烽煙戰火，有人祈求明燈指路，預測「大力神盃」誰屬，可惜德國先知章魚保羅八年前仙遊，球壇預言家一席懸空已久，今屆世界盃後繼有「貓」，俄羅斯官方認證一隻...
2018-06-14
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單日蒸發市值逾二百億 中興復牌A股即跌停板
中國電信巨頭中興通訊（0763）已與美國達成和解，停牌近兩個月A、H股昨日終於同步復牌，股價大幅低開報十六元，期間急挫，收市報十四點九六元；A股開市即跌停板，單日合共蒸發市值逾二百億元。 美國商務部四月以中興破壞和解協議為由，頒佈七年期禁令，禁止美國企業向中興出售零部件，中興停牌至今近兩個月。中興通訊昨日早上在港交所及深圳證券交易所復牌，但股價重挫，股價低開報十六元，收市報十四點九六元；A股開市即跌停板。 在中方向美國總統特朗普交涉下，中興日前與美國政府達成協議。中興需一次過支付十億美元罰款，以及在九十日內向託管帳戶支付多四億美元。 中興又指，將盡快恢復受影響的經營活動。同...
2018-06-14
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富士山八漢輪姦獨行女 路上搭訕稱「載你回家」
日本富山縣富山市發生輪姦案，據日媒報道，周日晚上六時至八時期間，一名約二十歲少女走在路上，突然被八名男子搭訕稱「載你回家」，八人合力將女子帶回公寓後就原形畢露，壓著女子的肩膀並綁起她的手腳，強行將女子衣物脫下，輪流性侵該名女子。 受害人其後趁機逃離現場，警方接報後追查，並到場拘捕八名嫌疑犯，分別為三十一歲村中圭介、三十歲堀下峻、三十歲鄉倉郁也、三十歲後田知之、三十歲松本浩之、三十歲上谷知也、二十七歲土林礼征、二十五歲端保貴大等八名同事及朋友。當中有人承認犯罪，亦有人指該女子是自願，當地警方將進一步調查事件。日本有部份網友根據警方公佈的疑犯資料，在社交平台追查他們的資料，更將...
2018-06-14
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新港城P座高層2室，面積337方呎，兩房間隔，享開揚景，獲用家以615萬元易手，呎價18249元，屬市價水平。...
2018-06-14
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會後聲明指利率漸進上升 儲局加息1/4厘 美股偏軟
聯儲局在本港時間今晨結束兩天議息後，決定加息四分一厘，為今年第二度加息。消息公布後，杜瓊斯工業平均指數跌十八點，見二五三○一點；納斯達克指數升十點，見七七一四點。一如市場幾乎百分百預期，儲局今次會上調...
2018-06-14
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揭幕戰「踢尊嚴足球」普京必殺令
今屆世界盃首度由前東歐鐵幕國家主辦，俄羅斯總統普京揚言希望藉這項四年一度盛事，向全世界展示國家的嶄新形象，更下令俄軍今晚揭幕戰要踢出尊嚴。國家元首一聲令下，東道主勢延續主辦國踢開鑼戰特別醒神的傳統，在莫斯科打敗沙特阿拉伯。 （ViuTV99、now616、618台今晚11:00直播） 前蘇聯解體已二十多年，俄羅斯仍與西方世界存有隔閡。今屆世盃史無前例地由冷戰時期被稱為鐵幕以內的國家舉辦，正好給世界和俄羅斯互相接軌的機會，將出席今晚世盃揭幕禮的俄羅斯總統普京也視之為打破隔膜的機會：「我希望藉舉辦世盃的機遇，讓我們融入國際社會，同時令世人改變對俄羅斯的偏見。」 雖然俄羅...
2018-06-14
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登場直擊 混燃新力量C200
踏入2018下半年，平治新車攻勢浪接浪，繼全新CLS上月開售之後，品牌上周五（6月8日）在中環Mercedes me專店發表新改良版C-Class，焦點是改配全新1.5 Turbo引擎連EQ Boos...
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敗走加拿大 谷C cup胸瘟仔 雷莊𠒇激凸玩視像
昨日24歲生日嘅應屆雙料港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），日前被影到去酒店密會外籍男，不過當事人話男友都識對方，睇到報道一笑置之。咁又係，係人都知佢情陷加拿大牙醫男友Brandon，日前又被本報發現...
2018-06-14
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社論——墮外圍迷網 隨時輸間廠
莫斯科世界盃今天開鑼，全球球迷追看這項足球盛事，見證球壇盟主誕生。有人為了追求刺激感，參與賭波活動，但必須自我節制，切勿沉迷網上非法賭博，以防染上賭癮，愈陷愈深，欠下一屁股債，難以翻身。 有人趁世界盃緊張刺激的賽事，投注考驗一下自己的運氣及眼光，無可厚非，但必須緊記適可而止，因為小賭可以怡情，大賭隨時輸間廠，尤其網上非法外圍賭波，以千方百計吸引投注者，提供種種方便、折扣、賒數，而且賭波花款五花八門，務求投注者賭大錢，沉迷其中。 民建聯日前發表一項民調，結果發現逾三成二受訪者表示打算在今屆世界盃投注，表面比例不算太高，但實況可能比調查更嚴重，因為不少人與朋友一起觀賞賽事，初則...
2018-06-14
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順理成章——王者之爭 難分難解
上周本欄還在預測，即使莫雷拉今季最後未能成功衞冕冠軍寶座，但由於形象親民，總會贏到「最受歡騎師」的榮耀。沒料到就在見報當日，就傳出莫雷拉下季不再在港策騎，已準備轉往日本發展。 消息一出，頓時震撼整個馬圈。而馬會牌照委員會其後公布新季騎練名單，果然見不到莫雷拉的名字。與此同時，連在港從騎多年的柏寶及杜利萊也榜上無名，情況令人有點意外。 無可否認，莫雷拉當年來港即對馬圈帶來莫大衝擊，由韋達雄霸的十三載王朝也間接被他瓦解，造就了潘頓首度登上冠軍寶座，而是莫雷拉更迅即贏得「雷神」及「馬場警察」的美譽，其後由一四至一五年度馬季至上馬季，莫雷拉更以狂風掃落葉的姿態，連奪三屆冠軍。雖然潘...
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