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﻿18世紀乾隆花瓶 1.4億天價成交

2018-06-14 列印
　　一個十八世紀的清代乾隆皇帝御用花瓶周二在巴黎拍賣，最終以一千六百二十萬歐羅（一億四千八百九十萬港元）天價成交，是蘇富比拍賣行事前估價的二十多倍。這個花瓶放在鞋盒內，過去數十年來一直被放在法國一處閣樓中，最近才被人發現。

　花瓶狀況良好，色彩包括綠、藍、黃及紫色，繪有鹿和鶴等動物，四周是山林背景，花瓶底有乾隆印鑑。蘇富比亞洲藝術專家瓦勒米爾指，這個花瓶是世界上目前已知唯一擁有如此圖案的花瓶。今次競投歷時約二十分鐘，較一般競投時間為長，多名買家紛紛出價，最後由一名亞裔買家奪得，但其身份及國籍未有公佈。

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