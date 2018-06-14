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﻿里斯本城市節盛裝大遊行

2018-06-14 列印
　　一年一度的里斯本城市節盛裝大遊行十二日在市中心自由大道上演，今年共有二十六個方隊參加盛裝遊行，其中二十三個方隊分別代表各自社區參加競賽比併。每個方隊的表演者均穿著七彩斑斕、造型別致的服飾，輔以各種道具，呈現各社區最有特色的文化主題。自由大道兩邊擠滿數千名民眾和遊客，毫不吝嗇掌聲和喝彩聲。葡萄牙總統德索薩也來到現場觀看遊行，並不時向表演者們致意。

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