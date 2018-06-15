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﻿三藩市誕首位黑人女市長

2018-06-15 列印
　　經過一個多星期的爭拗和點票後，美國三藩市周三終於確定監督委員會女主席布里德擊敗對手萊諾，成為三藩市歷史上第一位黑人市長，也是美國十五個最大城市的唯一女市長。布里德知道結果後，站在市中心大會堂外興奮地對支持者和記者說，她感到光榮，但願意保持謙卑，期待領導這個大城市向前邁進。四十三歲的布里德出身貧寒，由祖母長大，一直都在三藩市定居，長大後考入加州大學戴維斯分校，取得學士學位，學成後加入市政府工作，扶搖直上，出人頭地。

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