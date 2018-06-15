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﻿美網民減fb看新聞

2018-06-15 列印
　　路透新聞學研究所發現，美國網民利用社交網絡例如facebook去接收新聞資訊的數量開始下降，許多年輕人改用其他應用程式和軟件例如WhatsApp，討論事情。研究報告指出，雖然facebook現時仍然是全球最多人使用的社交平台，但自一七年以來，美國用家利用facebook接收新聞資訊的數量下降了百分之九，年輕網民的使用量跌幅更加驚人，達到兩成。

　　路透新聞學研究所在三十七個地區對七萬四千人進行調查，得出上述結果。

  研究員紐曼說，利用其他應用程式接收新聞訊息的數量，反而上升，反映出愈來愈多用家傾向使用較私人的空間，進行溝通。

  其中一名女受訪者說：「上社交媒體就像戴了面具。當我在（私人）訊息群組內與我的朋友交談時，我可以脫下面具，做回真我。」

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