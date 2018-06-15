  • 2018年6月15日 星期五
  • 28º
  • 72%
熱門： 空少命危梁天琦消委會陳家樂一地兩檢

日報新聞 > 國際

﻿莫斯科免費交通接載球迷

2018-06-15 列印
　　俄羅斯莫斯科市副市長、首都交通運輸局局長馬克西姆·里克蘇托夫向俄羅斯衞星通訊社表示，世界盃足球賽的球迷們可以免費使用莫斯科四十五條地面常規交通路線，這些路線會使用特殊標籤標註。

  里克蘇托夫表示：「球迷們可以免費乘坐體育館周邊及市中心的公交車、無軌電車和有軌電車。這些交通路線將用特殊標籤標注。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd