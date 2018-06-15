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﻿澳女童公園遭擄走性侵

2018-06-15 列印
　　澳洲紐卡素發生女童被擄走性侵案！一名十一歲女童在光天化日下，被持刀劫匪擄走上車，再載到一處叢林地方性侵，被擄走近五小時。女童回家後，其家長立即報警，並將女兒送到附近醫院檢查與驗傷。據女童描述，疑犯肥臉形，唇上有裂紋，牙齒有棕色污跡，帶有一陣香煙味，警方正緝捕可疑人士。

　　紐卡素警方和反兒童虐待和性犯罪小組正展開調查，並在案發地赫德森公園拉起警戒線。

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