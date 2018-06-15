﻿澳女童公園遭擄走性侵

全球盛事、四年一度的世界盃昨晚揭開序幕，非球迷的人妻一般都會被身為球迷的丈夫冷落，不過人妻其實也有方法與球迷丈夫同樂。內地有球迷的妻子就為老公佈置豪華的睇波客廳，成為網絡熱話。 河南鄭州的「95後」人妻小榮，近日成為內地網絡熱話，原因是她特意為丈夫打造一個豪華的睇波客廳，小榮在客廳掛滿各參賽國家隊的旗幟，又特意在牆上貼上她老公喜愛的球星海報，更製作大型的易拉架賽程表，客廳的地板更鋪上了「人造草坪」，要老公感覺也在賽場上一樣。她更準備好大量的啤酒與零食來，只為老公可安心睇世界盃。 小榮稱老公平日上班累，想讓他感覺在家中看球賽，也有如置身現場一樣的熱鬧氣氛。事件瘋傳網絡之後，很...

2018-06-15