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﻿美少女酒後亂性

2018-06-15 列印
　　美國明尼蘇達州日前舉行鄉村音樂節期間，一名十九歲少女被發現頭部困在一輛貨車的死氣喉達四十五分鐘，結果由消防員用電鋸割斷死氣喉救出，接受檢查無恙。

　　該少女憶述當時覺得自己的頭可進出死氣喉，但結果並非她所想。不過少女可能需要為事件負上責任，因為她犯上未成年喝酒。消防員救人的五秒片段在網絡熱傳，該名少女更與割斷的死氣喉合照，在社交網站更不忘自嘲一番。

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