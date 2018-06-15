﻿美朝領袖口味各不同 ﻿特朗普愛快餐 金正恩好杯中物﻿

美國總統特朗普和北韓最高領導人金正恩周二在新加坡聖淘沙上演十二秒的「世紀握手」，創造歷史，除了聚焦二人的領導才能外，兩位領袖的私生活難免被挖出來比併，同樣騎呢，引人入勝。



特朗普與金正恩的歷史性會面圓滿結束，二人的身體語言、體重外形、私生活成為全球焦點。據特朗普的醫生指出，特朗普重二百三十九磅，嗜吃快餐，一餐可以吃掉兩個巨無霸、兩個魚柳包和朱古力奶昔，閒閒地吸收逾二千卡路里。



金正恩重約二百八十六磅，飲食習慣亦受他在瑞士留學時期影響，嗜吃神戶牛柳、瑞士薯餅和芝士，還愛喝名貴香檳，導致體形暴脹。特朗普不太鍾情杯中物，至愛飲健怡可樂，一日可喝下十二罐。



金正恩赴星洲 舊愛隨行



感情生活方面，特朗普的風流史不用多說，他有三段婚姻育有五子女，首任妻子為伊萬娜，其後迎娶第二任妻子梅拉普斯，離婚後於二○○五年跟梅拉尼婭結婚，成為現時的美國第一夫人。金正恩的妻子則是李雪主，他們二○○九年結婚，育有三名子女，早前更確認李雪主為「北韓第一夫人」，與國際社會看齊。今次新加坡之旅，有傳媒拍到被傳是金正恩舊愛的三池淵管弦樂團團長玄松月也有隨行。



運動方面，特朗普喜歡打高爾夫球，他喜歡放假打波消遣，動輒使費達數百萬美元，上任以來就被批評要美國納稅人為他埋單；金正恩則是超級籃球迷，他跟美國前NBA球星洛文（Dennis Rodman）私交甚篤，自二○一三年以來，洛文五次訪問北韓，並多次獲金正恩接見。今次新加坡之旅，洛文亦有現身，他感觸兩位領袖歷史性會面，流下男兒淚。



