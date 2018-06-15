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﻿特朗普前妻宣傳節食減肥

2018-06-15 列印
　　美國總統特朗普的前妻伊萬娜周三為意大利營養師梅奇推動的節食減肥計劃宣傳，希望美國人多加注重健康飲食，避免癡肥。伊萬娜曾與特朗普一同拍攝薄餅廣告，但現在轉為宣傳健康飲食。梅奇推動的節食減肥計劃名為「Italiano Diet」，透過特別挑選和設計的食物和飲料、學習控制飢餓感的技巧等方式，控制體重。據網站介紹，為女士而設計的四十五天減肥計劃，費用為七百四十九美元（逾五千八百港元）。

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