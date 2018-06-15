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﻿美老婦踩錯掣 人車懸吊半空

2018-06-15 列印
　　周一美國加州一個多層停車場，一輛車意外懸吊在四樓橫欄上。司機是一名六十多歲的女子，她錯將油門當成煞車，車子加速衝前，幸有圍欄作緩衝，才不致連人帶車衝落樓。此時，一名在加州度假的法國人正好駕車路過，見狀他一邊安撫女司機，一邊探出身子將她安全地拉回停車場。隨後，接報到場的消防員協助將車拉回停車場。

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