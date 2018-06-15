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﻿火星颳沙塵暴 「機遇號」失動力

2018-06-15 列印
　　美國太空總署偵測到火星上颳起特大沙塵暴，廣泛區域被遮擋了陽光，令到探測器「機遇號」（Opportunity）搜集不到太陽能，失去動力，無法運作。官員周三表示，他們希望「機遇號」可以捱得過這場沙塵暴，安然無恙。估計火星上現時有多達四分之一面積受到這場沙塵暴影響。預料在未來數天內，這股沙塵暴會圍繞火星，侵襲其他區域。

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