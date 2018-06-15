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﻿俄女教師公開泳裝照遭開除

2018-06-15 列印
　　俄羅斯西伯利亞鄂木斯克市一名女教師，因為在社交網站公開她的泳裝照片，被校方「炒魷」。許多網民替她抱不平，紛紛在網上聲援她，留言抨擊校方和教育部門處理不當。

　　引起這場風波的二十六歲女教師波波娃（Viktoria Popova）在Instagram公開她的一批泳裝照，雖然其後把照片刪除，但仍被她任教的鄂木斯克第七學校開除，理由是她的行為損害學校和教師專業的聲譽。消息傳開後，超過三千人在網上分享自己的泳裝照片，聲援波波娃，並抗議校方的決定。　
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