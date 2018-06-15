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﻿日韓商討兩國會面可能性 ﻿安倍出招﻿﻿或八月晤金正恩﻿

2018-06-15 列印
　　據日本《讀賣新聞》周四報道，日本正積極安排首相安倍晉三與北韓領導人金正恩舉行高峰會議，其中一個可能性是安倍於今年八月，前往平壤訪問。該報引述數名政府消息人士說，日本和北韓官員在最近數月已經接觸了數次，商討兩國領袖會面的可能性。

　　美國與北韓形容高峰會談成功，並簽署聯合聲明，承諾繼續作出努力建立新的美朝關係，構建朝鮮半島持久穩定和平機制等。不過，也有不少人仍對金正恩政權存疑，而日本政府最關心的日本人被北韓綁架問題，仍未得到解決。

　　發言人透露，若北韓真的落實展開無核化，預料日本願意承擔部份費用，但條件是國際原子能機構重新派人進入北韓，進行監督。

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